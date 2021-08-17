تمرين إسرائيلي مفاجئ على الحدود اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تمرينا مفاجئا لفحص جاهزيته لحادث مفاجئ على الحدود اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة الجليل (على الحدود اللبنانية) لحادث مفاجئ".

وأوضح الجيش أن "التمرين يأتي في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية القوات، وتم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021".



ولفت إلى أن منطقة الشمال ستشهد تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية.

ووفق أدرعي، فإن هذا التمرين "هو السادس في سلسلة امتحانات رئيس الأركان العسكرية لفحص جاهزية الجيش الإسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حذر مؤخرا من انهيار الأوضاع في لبنان جراء تدخلات وأنشطة مليشيات حزب الله.

تدريبات تأتي بعد 5 أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي، إسقاط مسيرة تابعة لمليشيات حزب الله بعد اجتيازها الحدود من لبنان.

والثلاثاء الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن حزب الله يعرض سيادة واستقرار لبنان للخطر بهجماته الصاروخية ضد إسرائيل.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر الشديد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني الاتهامات بالمسؤولية عن حالة التوتر، التي أعقبت إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه تل أبيب.

وكان آخر توتر بين حزب الله وتل أبيب منذ حرب 2006، وقع في 2019، حين استهدفت مليشيات الحزب آلية عسكرية إسرائيلية.