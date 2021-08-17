جورج بوش وزوجته"حزينان" على الوضع في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش وزوجته لورا، عن "حزنهما العميق" بشأن تطور الأحداث في أفغانستان.

وقال بوش في بيان صدر أمس الإثنين: "نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق. قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير ومع الأمريكيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير".

وسادت حالة من الفوضى في مطار العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة الحركة على أفغانستان وفرار رئيس البلاد أشرف غني للخارج.



وتداول ناشطون مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها من مطار كابول تظهر حالة كبيرة من الفوضى والزحام الشديد.

وحمّل الرئيس الأمريكي جو بايدن، القيادة الأفغانية مسؤولية انهيار وسقوط الحكم في يد حركة طالبان.



وقال بايدن، في كلمة له بشأن الأوضاع في أفغانستان، إن "القيادة الأفغانية فرت من البلاد وتركت السلطة لطالبان".

وأطلقت إدارة بوش في عام 2001 حربا عالمية على الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول أدت إلى دخول القوات الأمريكية وحلفائها للأراضي الأفغانية.

