رسالة طمأنة بريطانية بشأن مطار كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، أن الوضع في مطار كابول في طريقه نحو الاستقرار.



وقال وزير الخارجية البريطاني: "طالبان بسطت سيطرتها في أفغانستان أسرع مما كان متوقعا".

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، عفوا عاما عن مسؤولي الحكومة السابقة، داعية إلى استئناف العمل بالمؤسسات.

خطوة جديدة من الحركة بعد تعهدها الإثنين بتوفير بيئة آمنة لهيئات الإغاثة والدبلوماسيين الأجانب في أفغانستان.

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، وصلت طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة عمليّاً للحركة.

وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، القيادة الأفغانية مسؤولية انهيار وسقوط أفغانستان في يد حركة طالبان.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له بشأن الأوضاع في أفغانستان، إن: " القيادة الأفغانية فرت من البلاد وتركت السلطة لطالبان".

وسادت حالة من الفوضى على مطار العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة الحركة على أفغانستان وفرار رئيس البلاد أشرف غني للخارج.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها من مطار كابول تظهر حالة كبيرة من الفوضى والزحام الشديد.

وفي أول دعم رسمي لطالبان، أشاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الإثنين، بما وصفه بـ"الهزيمة العسكرية" للولايات المتحدة في أفغانستان.

وأطلق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في عام 2001 حربا عالمية على الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول أدت إلى دخول القوات الأمريكية وحلفائها إلى أفغانستان.