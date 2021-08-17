شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعى × 7 أرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، أن النمو الأكبر فى حجم صادرات الدول العربية جاءت من مصر خلال الربع الثانى من عام 2021، والتى قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020 لم تصدر مصر أية شحنات من الغاز الطبيعي المسال بسبب تهاوى الأسعار الفورية فى الأسواق العالمية ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعى:
- النمو الأكبر فى حجم صادرات الدول العربية جاءت من مصر خلال الربع الثاني من عام 2021، والتى قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن.
- النمو فى الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة فى دمياط، البالغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة، بعد توقف دام لنحو 8 سنوات.
- استمرار تشغيل مجمع " إدكو " الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السنة .
- الربع الثاني من عام 2021 شهد تصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن.
- يصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى 12 شحنة بإجمالي 0.93 مليون طن.
- 9 شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة إلى كل منها .
- من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2021 تصدير عدد مماثل من الشحنات أو أكثر من مجمع دمياط.