شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعى × 7 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، أن النمو الأكبر فى حجم صادرات الدول العربية جاءت من مصر خلال الربع الثانى من عام 2021، والتى قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020 لم تصدر مصر أية شحنات من الغاز الطبيعي المسال بسبب تهاوى الأسعار الفورية فى الأسواق العالمية ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعى: