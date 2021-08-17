الرئيس الأمريكي: لن أمرر المهمة في أفغانستان للرئيس المقبل للولايات المتحدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، القيادة الأفغانية مسؤولية انهيار وسقوط أفغانستان في يد حركة طالبان.



وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له بشأن الأوضاع في أفغانستان، إن: " القيادة الأفغانية فرت من البلاد وتركت السلطة لطالبان".

وفيما تبرأ الرئيس الأمريكي من سقوط أفغانستان، أضاف بايدن أن انهيار أفغانستان "وقع بسرعة أكبر مما توقعنا"، منوها إلى أن "الأفغان لم يستطيعوا الصمود أمام طالبان والزج بقوات عسكرية أمريكية هناك كان لن يشكل فارقا".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "لن يكرر الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي بإبقاء القوات الأمريكية في خضم الحرب الأهلية بأفغانستان".

وكشف عن أن واشنطن أنفقت أكثر من 3 تريليونات دولار في أفغانستان وبذلت كل ما في وسعها لدعم الحكومة هناك.

وأشار بايدن إلى أن القوات الأمريكية تعمل على ضمان سلامة عمليات الإجلاء من أفغانستان، كاشفا عن نشر 6 آلاف جندي في أفغانستان للمساعدة في إجلاء الطاقم الدبلوماسي والمتعاونين معنا بسلام.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستستمر في دعم الشعب الأفغاني من خلال الدعم الدبلوماسي والإنساني، مشيراً إلى أن "كافة المحاولات لتغيير طبيعة أفغانستان لم تنجح".

وقال بايدن: "دخلنا إلى أفغانستان للتصدي لتنظيم القاعدة عقب هجمات 11 سبتمبر، ونتابع الأوضاع في أفغانستان"، منوها إلى أن بلاده "تسعى لوضع خطة طارئة للاستجابة إلى الانهيار السريع الذي تشهده البلاد".

وأضاف أن التهديدات الإرهابية باتت أكثر انخفاضا وأنفقنا عليها في الماضي الكثير من الأموال، مؤكدا أن واشنطن ستتصدى لأي تهديدات تطال الولايات المتحدة والمنطقة.