شكرا لقرائتكم خبر عن 3221 إصابة و95 حالة وفاة بفيروس كورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 3221حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 105 آلاف و300 حالة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 95حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 24 ألفا و 573حالة.

وسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4291 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 993 ألفا و 304 حالات .