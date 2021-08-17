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3221 إصابة و95 حالة وفاة بفيروس كورونا في باكستان

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 3221حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 105 آلاف و300 حالة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 95حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 24 ألفا و 573حالة.

وسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4291 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 993 ألفا و 304 حالات .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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