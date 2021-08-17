شكرا لقرائتكم خبر عن ذخائر وقنابل.. الفيضانات تكشف عن مفاجأة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الإقليمية، في مدينة ترير الألمانية، إنه تم الكشف عن نحو 350 كيلوجراما من ذخيرة الحرب العالمية الثانية بسبب الفيضانات الأخيرة في غرب ألمانيا.

وذكرت مديرية الرقابة والخدمة في ترير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم العثور على خراطيش وقنابل يدوية وألعاب نارية .

وكان هناك 22 اكتشافا لذخائر في الشهر الماضي، في وادي أهر، الذي تأثر بشدة جراء الفيضانات.

وضربت الأمطار الغزيرة والفيضانات لاحقة ولايتي شمال الراين وستفاليا وراينلاند بالاتينات في منتصف تموز/يوليو، مما خلف دمارا وعددا من القتلى زاد عن 180 شخصا.

وأوضح فلوريان ستادفيلد، من مقر شرطة كوبلنز، إن السلطات توصي الأشخاص بتوخى الحذر وإبلاغ الشرطة على الفور، عند التعامل مع الذخيرة المكتشفة.