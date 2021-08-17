اخبار العالم

اليابان تمدد الطوارئ في عدد من المناطق لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمدد الطوارئ في عدد من المناطق لمواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم، أنّها ستمدّد العمل بحال الطوارئ السارية منذ يوليو في عدد من مناطق البلاد لمواجهة كورونا، كما ستوسّع نطاق هذا التدبير الاستثنائي ليشمل مناطق أخرى تشهد زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا الوزير المكلّف، بتنسيق جهود إدارة الأزمة الصحيّة، إنّ الفيروس "يتفشّى في اليابان على نطاق لم يسبق له مثيل".

وأضاف خلال اجتماع مع خبراء صحيّين، أنّ "عدد المرضى الذين هم في حالات حرجة يتزايد كل يوم".

وتواصل حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس الارتفاع، وقد تجاوزت يومي الجمعة والسبت للمرة الأولى عتبة 20 ألف إصابة على المستوى الوطني.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا