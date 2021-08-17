شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمدد الطوارئ في عدد من المناطق لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم، أنّها ستمدّد العمل بحال الطوارئ السارية منذ يوليو في عدد من مناطق البلاد لمواجهة كورونا، كما ستوسّع نطاق هذا التدبير الاستثنائي ليشمل مناطق أخرى تشهد زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا الوزير المكلّف، بتنسيق جهود إدارة الأزمة الصحيّة، إنّ الفيروس "يتفشّى في اليابان على نطاق لم يسبق له مثيل".

وأضاف خلال اجتماع مع خبراء صحيّين، أنّ "عدد المرضى الذين هم في حالات حرجة يتزايد كل يوم".

وتواصل حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس الارتفاع، وقد تجاوزت يومي الجمعة والسبت للمرة الأولى عتبة 20 ألف إصابة على المستوى الوطني.