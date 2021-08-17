طالبان تعلن عفوا عاما عن مسؤولي الحكومة السابقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الثلاثاء، عفوا عاما عن مسؤولي الحكومة السابقة، داعية إلى استئناف العمل بالمؤسسات.

خطوة جديدة من الحركة بعد تعهدها الإثنين بتوفير بيئة آمنة لهيئات الإغاثة والدبلوماسيين الأجانب في أفغانستان.

وسادت حالة من الفوضى على مطار العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة الحركة على أفغانستان وفرار رئيس البلاد أشرف غني للخارج.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها من مطار كابول تظهر حالة كبيرة من الفوضى والزحام الشديد.

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، وصلت طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة عمليّاً للحركة.

وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، القيادة الأفغانية مسؤولية انهيار وسقوط أفغانستان في يد حركة طالبان.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له بشأن الأوضاع في أفغانستان، إن: " القيادة الأفغانية فرت من البلاد وتركت السلطة لطالبان".