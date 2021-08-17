بلجيكا ترسل طائرات عسكرية إلى كابول لإجلاء رعاياها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت بلجيكا إرسال طائرات عسكرية إلى مطار كابول "في أقرب وقت ممكن" لإجلاء 100 مواطن بلجيكي وأفراد عائلاتهم الأفغان.



وقالت وزيرة خارجية بلجيكا صوفي ويلمز، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن تلك المجموعة أبلغت السلطات البلجيكية بأنها تريد مغادرة كابول، بعد سقوط المدينة في أيدي مسلحي حركة طالبان.

واختتمت وزيرة الخارجية البلجيكية تصريحاتها قائلة: "تتحمل دولتنا مسؤولية إعادتهم بأكثر الطرق أمانًا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الإثنين، قالت إن مطار كابول عادل للعمل بعدما توقف في وقت سابق.

وفي وقت سابق، هبطت أول طائرة إجلاء ألمانية في مطار كابول، في وقت متأخر مساء الإثنين، بعد تحليق دام 5 ساعات فوق العاصمة الأفغانية.

وقالت مصادر في سلاح الجو الألماني لصحيفة بيلد الألمانية "خاصة"، إن أول طائرة تابعة للجيش الألماني، ومخصصة لإجلاء المتعاونين الأفغان والرعايا الألمان، هبطت في مطار كابول.