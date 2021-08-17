شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للقيد بنقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، إجراءات القيد بالنقابة وطرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة، وكذلك مهام واختصاصات النقيب والسكرتير العام والجمعية العمومية للنقابة.

واشترطت المادة السابعة من القانون على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتي :

- أن يكون مصرياً

- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة

- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

-ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

يذكر أن المادة 14 من القانون نصت على أن يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.

وأوضح القانون أن الطالب يخطر بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.