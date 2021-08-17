حدث ليلًا| توجيهات رئاسية بتقديم الدعم للأشقاء في الصومال ووزير التعليم يكشف حقيقة إعلان الأوائل وتسريب الدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-لتسريب النتيجة.. وزير التعليم يقرر حجب نتيجة أبناء نائب دائرة أبوكبير بالشرقية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حجب نتيجة طالبين هما أبناء نائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية لتسريب نتيجة الامتحانات.

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-السيسي يوجّه بالاستمرار في تدريب الكوادر البشرية التي تتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، واستعراض إجراءات وزارة الصحة بشأن الجائحة في إطار المسار المتوازن الذي تنتهجه الدولة، خاصةً ما يتعلق بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، بالاستيراد أو التصنيع المحلي، بما فيها جهود تطوير شركة "فاكسيرا"، إلى جانب الموقف التنفيذي لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.

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-نتيجة الثانوية العامة| وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان الأوائل وتسريب الدرجات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل والمؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية، سيكون غدًا الثلاثاء.

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-6 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234250 حتى اليوم.

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-عضو "أمن قومي البرلمان" ينفي إقرار عقوبات قانون المرور الجديد

نفى محمد عبدالرحمن راضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

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-انطلاق قافلة الأزهر والأوقاف الدعوية المشتركة إلى مساجد القاهرة

تنطلق يوم الجمعة المقبلة، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من ديوان عام الوزارة إلى مساجد محافظة القاهرة.

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-مدبولي: توجيهات رئاسية بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في الصومال

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصومالي محمد روبلي، اليوم بمقر مجلس الوزراء المصري، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وحضر المباحثات وزراء الخارجية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي. وضم الوفد الصومالي كلا من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدي القاهرة، وعددا من مسؤولي البلدين.

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-مناسبة للجميع.. ما أنواع الشقق التي تطرحها الإسكان بالتمويل العقاري على 30 سنة؟

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التجهيز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع.

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-منها الإيجار القديم.. خبير دستوري يكشف مفاجأة بشأن مشروعات قوانين لم يقرها البرلمان السابق

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي جرت مؤخرا أحدثت اختلافا في شأن مصير مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء البرلمان خلال فترة المجلس السابق المنتهية ولايته دون أن يتم إقرارها.

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-"الهجرة" تنظم زيارة لأبناء المصريين في الخارج إلى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية (صور)

في إطار الزيارة التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لوفد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج المشاركين في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، اصطحبت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، الوفد وقاموا بجولة تفقدية في مسجد الفتاح العليم المصمم على التراث المعماري الإسلامي.

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-تطعيم الطلبة الجدد خلال الكشف الطبي.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل خطة تلقيح العاملين بالمنظومة التعليمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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-بعد توجيه السيسي.. مطورون: بدء البيع بعد تنفيذ 30% يضبط السوق ويضغط الشركات ماليا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها، قائلا: "قلت من شهر تقريبا، الإعلان عن أي سكن لا بد يكون خلصان 30% منه".

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-السيسي يوجّه بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة.

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-وزير خارجية اليابان: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة.

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-رئيس الوزراء يكشف سبب التوسع في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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-هيات ايجيبت تحطم الرقم القياسي لـ"أطول برج منتجات مغلفة في العالم" من منتجات فاميليا

سجلت غينيس للأرقام القياسية، أطول برج منتجات مغلفة في العالم بارتفاع 5.28 متر ومكون من 27 طبقة من عبوات فاميليا تواليت المضغوط التي يتم تصنيعها في شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية، لتحطم "هيات ايجيبت" الرقم القياسي المسجل لأطول برج منتجات مغلفة في العالم مع فاميليا، وقد قام فريق التسويق في شركة هيات ايجيبت بالتعاون مع شركة ابداع للخدمات التسويقية، لتنفيذ وادارة البناء الذي شارك في بناؤه 15 شخصا، وستقوم الشركة بالتبرع بكافة المناديل الورقية والمنتجات التي استخدمت في التنفيذ لجمعية الأورمان ومستشفى 57357.

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-"الفضاء المصرية": إطلاق القمر الصناعي الأول للجامعات المصرية العام المقبل

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه من المقرر إطلاق أول قمر صناعي من نوع (كيوب سات) ضمن البرنامج التدريبي لتصنيع "قمر الجامعات" بالوكالة، خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022 .. لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الجانب الياباني لإطلاقه.

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-مدير حديقة الحيوان يحذر من "قرود حدائق الأهرام": "بتبقى عصبية"

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن انتشار عدد من القرود في منطقة حدائق الأهرام واقعة حقيقة وصحيحة، متوقعًا أن تلك القرود مملوكة لأحد المواطنين الذي حاول التخلص منها فحدثت الأزمة.

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-البنتاجون: القوات الأمريكية تقتل شخصين في مطار كابول ردا على إطلاق النار عليها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن قواتها قتلت شخصين مسلحين في مطار العاصمة الأفغانية كابول، ردا على إطلاقهما النار على الجنود الأمريكيين

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-بريطانيا: لقاحات كورونا لا تؤثر على الخصوبة أو الإنجاب

ذكرت هيئة طبية بريطانية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.

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-بايدن يتعهد برد "سريع وقوي" إذا هاجمت طالبان أمريكيين

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين- الثلاثاء، برد "سريع وقوي" إذا هاجمت حركة طالبان أمريكيين أو عرقلت العمليات العسكرية التي تجري حاليا في مطار كابول.

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-بريطانيا ترسل 200 جندي إضافي إلى كابول

تعتزم بريطانيا إرسال 200 جندي بريطاني آخر إلى كابول لإجلاء المواطنين البريطانيين والحلفاء المحليين من أفغانستان، حيث قال وزير الخارجية دومينيك راب إنه لن يستبعد فرض عقوبات ضد حركة طالبان، إذا لم تحترم التزاماتها بشأن حقوق الإنسان.

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-حرائق كاليفورنيا تدمر مليون فدان من الأراضي

لم يحدث من قبل أن أتت الحرائق على مثل تلك المساحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في هذا الوقت من العام، حيث وصلت مساحة الحرائق إلى مليون فدان (405 آلاف هكتار) في الوقت الذي يستعد فيه رجال الإطفاء لمواجهة مزيد من الحرائق هذا الأسبوع.

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-قيس سعيد: الفاسدون لن يغادروا تونس قبل أن ينظر القضاء في ملفاتهم

دافع الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، عن القيود التي فرضت على السفر والتنقل إلى خارج البلاد لتعقب المتورطين في الفساد ونهب المال العام وفي جرائم اقتصادية.

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-البنتاجون: لا يمكن الكشف عن مكان الرئيس الأفغاني حاليًا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الاثنين أنه لا يمكن الكشف عن مكان وجود الرئيس الأفغاني أشرف غني، بعدما فر من بلاده أمس إثر اجتياح طالبان للعاصمة كابول.

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-إسرائيل تطلب مساعدة الدول لاحتواء حريق غابات بالقرب من القدس

قال وزير الخارجية يائير لابيد اليوم الاثنين، إن إسرائيل طلبت المساعدة من عدد من الدول لمواجهة حريق الغابات الذي اندلع غرب القدس أمس الأحد، والذي لا يزال مستعراً حتى مساء اليوم ، وأكد أن اليونان نفسها التي دمرتها الحرائق هذا الصيف تعهدت بالفعل بتقديم الدعم .

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-واشنطن: العلاقات بين الولايات المتّحدة وأفغانستان رهن بسلوك طالبان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن العلاقات بين الولايات المتّحدة وأفغانستان رهن "بسلوك طالبان"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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-إسرائيل تطلب مساعدة الدول لاحتواء حريق غابات بالقرب من القدس

قال وزير الخارجية يائير لابيد اليوم الاثنين، إن إسرائيل طلبت المساعدة من عدد من الدول لمواجهة حريق الغابات الذي اندلع غرب القدس أمس الأحد، والذي لا يزال مستعراً حتى مساء اليوم ، وأكد أن اليونان نفسها التي دمرتها الحرائق هذا الصيف تعهدت بالفعل بتقديم الدعم .

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-وزير الري السوداني: مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب التعنت الإثيوبي

استقبل وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر بمكتبه اليوم الاثنين سفيرة مملكة هولندا بالخرطوم، وبحثا عددًا من القضايا الهامة والعلاقات المتطورة بين البلدين

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