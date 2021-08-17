ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى أكثر من 1400 قتيل

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت الحصيلة الموقّتة للزلزال المدمّر الذي ضرب يوم السبت جنوب غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح، وفق ما أعلنت مديرية الحماية المدنيّة الاثنين.

وقالت مديرية الحماية المدنيّة في بيان، إنّ الزلزال الذي بلغت شدّته 7.2 درجات على مقياس ريختر أسفر أيضاً عن دمار أكثر من 37 ألف منزل.

وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض، في مشاهد أعادت إلى الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال المدمّر الذي ضرب الدولة الفقيرة في 2010.

ووقع الزلزال صباح السبت في الساعة 08,30 (12,30 ت غ)، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبانٍ علق مئات تحت أنقاضها.