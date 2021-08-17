مقتل 13 إرهابياً في هجومين ببوركينا فاسو

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أعلن الجيش في بوركينا فاسو، الاثنين، مقتل 13 إرهابياً على الأقلّ وتدمير قاعدة لوجستية لهم لدى تصدّي قواته لهجومين شنّهما مسلّحون في شمال البلاد وشرقها.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، شهدت بلدة بيليانغا بمقاطعة سوم في منطقة الساحل، الأحد، هجوماً شنّه مسلّحون إرهابيون ضدّ متطوّعين في وحدات شبه عسكرية فردّ الجيش على المهاجمين بعملية جوية برية أسفرت عن تحييد حوالي 10 إرهابيين وتدمير أعتدة وحوالي 15 دراجة نارية".

وأضافت أنّ هجوماً ثانياً استهدف مفرزة عسكرية في تانكوالو بالمنطقة الشرقية فتصدّى له الجيش في عملية أسفرت عن "تحييد ثلاثة إرهابيين ومصادرة أسلحة وذخائر ومواد أخرى مختلفة"، مؤكّدة عدم تسجيل أيّ خسائر في صفوف العسكريين.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيانها أنّ استطلاعاً جوياً أتاح اكتشاف "قاعدة لوجستية إرهابية في غابة في محيط بلدة دابلو" في المنطقة الشمالية الوسطى ما لبث أن دمّرها الجيش.