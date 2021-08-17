أبرزها بناء السجون.. تقرير يكشف عن جرائم أردوغان المستمرة ضد المعارضين

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

تعتزم السلطات التركية تشييد سجن جديد تبلغ تكلفته أكثر من 541 مليون ليرة، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.



جاء ذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

الصحيفة ذكرت أن وزارة العدل كانت طرحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي مناقصة لتشييد سجن جديد بولاية قونيا (وسط)، و تم فض مظاريف الشركات المتقدمة للفوز بالمناقصة.

وتابعت، أن العطاء جاء من نصيب شركة "بهادر" للمقاولات والأعمال الهندسية، بعدما تقدمت بسعر 541 مليونا و142 ألف ليرة، وكان هو الرقم الأقل من بين عروض تقدمت بها 16 شركة.

وتابعت بموجب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة التي فازت بالمناقصة، من المفترض أن يتم الانتهاء من تشييد السجن الجديد في 8 مايو/أيار عام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم البلاد منذ 19 عامًا، قام خلال 16 عامًا ببناء 227 سجنًا جديدًا، منها 126 تم تشييدها في الأعوام الست الأخيرة، وتكلفت أكثر من 20 مليار ليرة

وأشارت كذلك أن السعة الإجمالية لنزلاء السجون في البلاد من المفترض أن تكون 251 ألفًا و88 شخصًا، غير أن هذا الرقم يسجل حاليًا 287 ألفًا و716 شخصًا، من بينهم 274 ألفًا و816 ذكرا، و11 ألفًا و720 سيدة، و1630 أطفالا.

وذكرت كذلك أن من بين نزلاء السجون 251 ألفًا و180 شخصًا صادرا بحقهم أحكام، و36 ألفًا و536 معتقلا بلا أحكام.

كما أوضحت أن تركيا تعتبر الأعلى من حيث عدد المساجين بين دول المجلس الأوروبي البالغ عددها 47 دولة.

وأفادت الصحيفة كذلك أن حكومة العدالة والتنمية سارعت في بناء السجون بعد زيادة أعداد المعتقلين والمحكومية عقب مسرحية الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف العام 2016.