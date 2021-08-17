مقتل جنديين أرمينيين في اشتباكات حدودية مع أذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أرمينيا مقتل اثنين من جنودها في اشتباكات دارت الإثنين مع القوات الأذربيجانية على الحدود بين البلدين.

وتعتبر هذه الاشتباكات أحدث مواجهة عسكرية تجري بين الجارتين منذ الحرب التي خاضتاها العام الماضي حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.



وأودت الحرب التي استمرت 6 أسابيع في الخريف الماضي، بحياة نحو 6500 شخص وانتهت في نوفمبر/تشرين الثاني، بوقف لإطلاق النار توصّل إليه الطرفان بوساطة روسية وتخلت بموجبه أرمينيا عن أراضٍ في الإقليم كانت تسيطر عليها منذ عقود.

وفي الأشهر الأخيرة أفادت كلّ من أذربيجان وأرمينيا بوقوع حوادث إطلاق نار حدودية متفرقة، في تطوّرات تثير في كل مرة مخاوف من تجدّد النزاع.

والإثنين قالت وزارة الدفاع بأرمينيا في بيان إنّه قوات أذربيجانية في ناخيتشيفان، أطلقت النار باتجاه القوات الأرمينية مما أدّى إلى إصابة جندي أرميني بالرصاص في بطنه وما لبث أن توفي أثناء نقله إلى المستشفى.

وأضاف البيان أنّ أذربيجان "حاولت القيام باستفزاز آخر" مساء الاثنين حين أطلقت النار فقتلت جندياً أرمينياً ثانياً.

بالمقابل اتهّمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بأنّه هو الذي بادر إلى إطلاق النار، نافية وقوع أيّ إصابة في صفوف عسكرييها.