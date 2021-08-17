المعارضة التركية تسخر من تناقض أردوغان حول المهاجرين الأفغان

سخر زعيم المعارضة التركية، من إدلاء الرئيس رجب طيب أردوغان، ببيانين متعارضين بشأن الهجرة في غضون 5 أيام.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها، الإثنين، كمال قليتشدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وقال زعيم المعارضة مخاطبًا أردوغان: "أنت تقر بفشلك في حماية الحدود، وأنك أوفيت بوعدك لـ(الرئيس الأمريكي، جون) بايدن. لا يمكن لهذه الأراضي أن تقبل هذا العدد الكبير من اللاجئين".

وأضاف قائلا: "أخبر الناس بالالتزامات التي قطعتها خلف الأبواب المغلقة، هل تم تهديدك بممتلكاتك مرة أخرى! أنت تتحدث بشكل مختلف في الصباح وفي المساء، يتغير رأيك وفقًا للتعليمات التي تتلقاها".

وتابع زعيم المعارضة: "قال أردوغان اليوم: نحن في تركيا نواجه موجة متزايدة من المهاجرين الأفغان القادمين من إيران"، مضيفًا "يا أردوغان ، أسألك: كيف يهددنا طالب اللجوء على بعد 2400 كم؟".

وزاد متسائلًا أيضا: "أين سيطرة حكومتك على حدودنا؟ ألا توجد تلك السيطرة؟ نحن نعلم أن ذلك لم يحدث ولم يكن مقصودًا. لأننا نواجه كل يوم طالبي لجوء غير نظاميين".

كما انتقد قليتشدار أوغلو، صمت حليف أردوغان رئيس حزب الحركة القومية دولت باهشته لي، معتبرًا ذلك اعترافًا بأنه يقبل اللاجئين، فهو حسب قوله "ينفذ كل ما يقوله أردوغان داخل التسلسل القيادي، ثم يواصل القول: أنا الأكثر قومية".

واستطرد قائلا: "أخيرًا، أود أن أخاطب شعبنا الوطني الذي أحب حزب الحركة القومية: ألن تتحدث بصراحة إلى إدارة حزب الحركة القومية، التي ترى هذه الأشياء تحدث لبلدنا؟".

وناقض الرئيس التركي، نفسه بتصريح مثير بشأن تدفق المهاجرين الأفغان إلى تركيا.

فقبل 3 أيام، وخلال لقاء تلفزيوني، نفى أردوغان وجود تدفق للهجرة غير النظامية إلى تركيا، مكذبا كل الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول موجة الهجرة المتزايدة من الأفغان إلى تركيا.

ولكن الرئيس تراجع، الأحد، فجأة عن ادعائه وقال في بيان عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، إن تركيا تواجه موجة متزايدة من المهاجرين الأفغان، مصدرًا تعليماته بغلق الحدود التركية مع إيران.

وتكشف تصريحات أردوغان المتناقضة التي يفصلها فقط بضع أيام، كذب الرئيس التركي بشأن المهاجرين.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، تونجاي أوزجان، علق على الواقعة من خلال منشور على تويتر، حيث قال: “أنت قلت يا أردوغان إنه لا يوجد هجرة من أفغانستان منذ 3 أيام. قلت إن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي كذبة. اليوم تكذب أنت نفسك وتعترف بوجود هجرة”.

وتابع أوزجان: “إذا كنت تتساءل عن الإجراءات المتخذة ضد الهجرة، دعني أخبرك: أوروبا تفكر في سلامها وأمنها”.

واستقبلت تركيا خلال الأيام الماضية الآلاف من اللاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان.

المعارضة التركية عبرت عن مخاوفها من إصرار الحكومة على إبقاء قوات في أفغانستان، وفتح الحدود أمام المزيد من اللاجئين.