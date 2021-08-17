قمع أردوغان.. السلطات التركية تعتقل 10 أشخاص بينهم 7 من عناصر الشرطة

اعتقلت السلطات التركية 10 أشخاص، بينهم 7 من عناصر الشرطة، على خلفية مزاعم بالانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن.

ووفق صحيفة "سوزجو" المعارضة، أصدر مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في مدينة موغلا، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، قرارات اعتقال بحق 10 أشخاص.

وقالت النيابة التركية، في لائحة الاتهام، إن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية.

وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب المزعومة في 2016، دليلا على انتماء الشخص لجماعة غولن.

وعلى خلفية القرار، شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة أمنية لضبط المطلوبين، وتمكنت من اعتقال الأشخاص العشرة من منازلهم وبينهم 7 من عناصر الشرطة في موغلا غربي البلاد.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية المزعومة، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفي عن العمل لحوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم بموج مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.