أمريكا تُخصص 500 مليون دولار لـ"الهجرة العاجلة" من أفغانستان

محمد الفلاح - أمريكا تخصص 500 مليون دولار لـالهجرة العاجلة من أفغانستان

الثلاثاء 17 أغسطس 2021

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، طرح مخصصات مالية لتلبية احتياجات الهجرة العاجلة من أفغانستان.



وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخصيص 500 مليون دولار لتلبية احتياجات الهجرة العاجلة من أفغانستان.

وأكد بايدن في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونشرها البيت الأبيض: "من المهم للمصلحة الوطنية تقديم المساعدة بمبلغ لا يتجاوز 500 مليون (دولار) من صندوق مساعدة اللاجئين والهجرة الطارئ في الولايات المتحدة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت الإثنين، إن مطار كابول عادل للعمل بعدما توقف في وقت سابق.

وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة للصحفيين في البنتاجون، إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين، وكانت تقل أفرادا من مشاة البحرية ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي حول الوضع في أفغانستان.

وأضافت الوزارة أن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أيضا بشأن أفغانستان.