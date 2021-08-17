شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تخصص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصص الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ما يصل إلى 500 مليون دولار لتلبية "الاحتياجات الطارئة غير المتوقعة للاجئين والنازحين وضحايا النزاع، وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر نتيجة للوضع في أفغانستان.

وقال "بايدن" في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نشرها البيت الأبيض: "من المهم للمصلحة الوطنية تقديم المساعدة بمبلغ لا يتجاوز 500 مليون دولار، من صندوق مساعدة اللاجئين والهجرة الطارئ في الولايات المتحدة"، مضيفاً: إنه "مخول وموجه لإحالة هذا القرار إلى الكونجرس".