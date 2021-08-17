شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن معلومات مهمة حول علاقة كورونا بالإنجاب.. هل يؤثر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة طبية بريطانية، أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن لقاحات كوفيد19- ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.

وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، أنه لا يوجد نمط من أي تقارير حتى الآن يشير إلى أن أيا من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة، تزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

وفي تحديث نشر يوم الاثنين، قالت الوكالة: "لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد19- ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأضافت أنه "لا يوجد نمط من التقارير يشير إلى أن أي من لقاحات كوفيد19- المستخدمة في المملكة المتحدة، تزيد من خطر التشوهات الخلقية أو مضاعفات الولادة.