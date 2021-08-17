شكرا لقرائتكم خبر عن 1373 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 1373 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الــ 24 الماضية، كما أضافت البلاد ست حالات وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2173 وفاة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء، عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 1323 حالة إصابة محلية بين الإصابات الجديدة، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 226 ألفا و854.