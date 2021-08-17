شكرا لقرائتكم خبر عن هايتي.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1419 قتيل و6900 مصاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب هايتي بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر، إلى أكثر من 1400 قتيل، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1419 شخصا إلى جانب 6900 مصاب، حسبما ذكر رئيس هيئة الحماية المدنية في البلاد، جيري تشاندلر يوم الاثنين.

ومازالت خدمات الإنقاذ وجهود توفير المساعدات جارية، حيث واصلت الولايات المتحدة والمكسيك وجمهورية الدومينيكان وكوبا وغيرها من الدول، تقديم مساعداتها في أعمال الإنقاذ.

ونقلت بلومبرج عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنها أرسلت 65 شخصا إضافيا، وأربعة فرق بحث وإنقاذ و52 ألف رطل من الأدوات والمعدات لدعم جهود المساعدة، فيما قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن بلاده أرسلت 4ر15 طن من المساعدات إلى هايتي.

وذكر رئيس وزراء هايتي المؤقت، أرييل هنري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن حكومته ستمارس المزيد من السيطرة على المساعدات التي تتدفق على البلاد، مشيراً إلى أن هناك:"باب أمامي واحد فقط لجميع المساعدات من الخارج والداخل لإعادة الإعمار

وأضاف: "يجب أن يكون كل شيء تحت إشراف الحكومة المركزية وأن يتم تنسيقه من قبل المناطق والمديريات"، معلقاعلى الشكاوى بسبب بطء رد فعل الحكومة: "سنتصرف بسرعة أكبر اعتبارا من اليوم الاثنين"، مبينا أنه "سيتم تعزيز إدارة المساعدات، وسنزيد من طاقاتنا عشرة أضعاف، لنصل إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا".

من جانبه، حذر المركز الوطني للأعاصير، من حدوث فيضانات مفاجئة في جميع أنحاء هايتي وجمهورية الدومينيكان وجامايكا وجزر كايمان.

ووقع الزلزال في منطقة تقع على بعد نحو 12 كيلومترا من مدينة "سان لويس دو سود" جنوبي هايتي، على عمق نحو 10 كيلومترات، وأدى إلى تدمير العديد من المباني، وأظهرت الصور التي تم التقاطها من المنطقة أشخاص يتحركون بين أنقاض منازلهم.