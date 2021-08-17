مقتل 13 إرهابيا في هجومين ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش في بوركينا فاسو الإثنين، مقتل 13 إرهابيا وتدمير قاعدة لوجستية لهم، لدى تصدّي قواته لهجومين في شمال البلاد وشرقها.

وقالت رئاسة الأركان ببوركينا فاسو في بيان، إنّ بلدة بيليانغا بمقاطعة سوم في منطقة الساحل شهدت صباح الأحد الماضي، هجوماً شنّه مسلّحون ضدّ متطوّعين في وحدات شبه عسكرية، فردّ الجيش على المهاجمين بعملية جوية برية أسفرت عن تحييد حوالى 10 إرهابيين وتدمير أعتدة وحوالى 15 دراجة نارية.



وأضاف البيان أنّ هجوماً ثانياً استهدف مفرزة عسكرية في تانكوالو بالمنطقة الشرقية، فتصدّى له الجيش في عملية أسفرت عن "تحييد 3 إرهابيين ومصادرة أسلحة وذخائر ومواد أخرى مختلفة"، مؤكّدة عدم تسجيل أيّ خسائر في صفوف العسكريين.

وأوضحت رئاسة الأركان في بوركينا فاسو أنّ استطلاعاً جوياً أتاح اكتشاف "قاعدة لوجستية إرهابية في غابة في محيط بلدة دابلو" في المنطقة الشمالية الوسطى ما لبث أن دمّرها الجيش.

ومنذ 2015 تواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، هجمات متزايدة تشنّها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة، أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل وأرغمت 1.3 مليون شخص على مغادرة منازلهم.