عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير

الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "ستنظر إلى أفعال طالبان وليس أقوالها"، وذلك بعد سيطرة الحركة على أفغانستان.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية، الاثنين، إن واشنطن "مستمرة في الانخراط الدبلوماسي مع طالبان عبر محادثات الدوحة".

وأشار إلى أن "الوضع سيتغير بشكل سريع خلال الأيام المقبلة" في أفغانستان.

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة لتأمين منطقة مطار كابول.

وقال: "الصور التي رأيناها من المطار الدولي في كابول موجعة وصعبة المشاهدة"، في إشارة إلى الحشود الكبيرة التي كانت تحاول اللحاق بطائرة أمريكية تغادر أفغانستان، ناصحا الأميركيين في العاصمة الأفغانية بالابتعاد عن المطار.

وتابع برايس: "نحن نتشارك إنسانيا مشاعر الخوف واليأس التي بدت على وجوه الأفغان".

واعتبر المتحدث أن "هناك إجماعا دوليا على أن إنهاء الصراع بشكل دائم في أفغانستان يتم عبر تسوية سياسية تحمي حقوق النساء والأقليات والأطفال".

ومن جهة أخرى، قال برايس إن الولايات المتحدة لم يعد لها أي وجود من أي نوع في مبنى السفارة الأمريكية في كابول.

لكنه حذر من أن "أي محاولة لاستهداف قواتنا أو عملياتنا من قبل طالبان سيتم الرد عليها بشكل حاسم".

وطالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "كل الأطراف في أفغانستان باحترام إرادة كل من يرغب بمغادرة البلاد".