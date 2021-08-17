بايدن يتعهد برد "سريع وقوي" إذا هاجمت طالبان أمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(د ب أ):

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين- الثلاثاء، برد "سريع وقوي" إذا هاجمت حركة طالبان أمريكيين أو عرقلت العمليات العسكرية التي تجري حاليا في مطار كابول.

ووصف بايدن في أول تصريحات علنية له منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مشاهد اليأس في كابول بأنها "مؤلمة للغاية".

لكنه قال إنه يقف "بقوة خلف" قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وتابع بايدن: "بعد 20 عاما، تعلمت بالطريقة الصعبة أنه لم يكن هناك وقت مناسب للانسحاب".

وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تركز على مكافحة الإرهاب وليس مكافحة التمرد أو بناء الدولة".

واعترف بايدن بأن واشنطن قللت من شأن وتيرة تقدم طالبان.

ولكنه أشار أيضا إلى أن الجيش الأفغاني تخلى عن المدن الرئيسية دون قتال في الأيام القلائل الماضية، وقال إنه بالرغم من أن الولايات المتحدة دربت وجهزت قوات الأمن الافغانية، إلا أنها لا تستطيع منحها الإرادة للقتال من أجل مستقبلها.

وجاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي تكافح فيه القوات الأمريكية لاستعادة النظام في مطار كابول أمس الإثنين.

وفي أعقاب استيلاء طالبان على السلطة حاولت القوات الأمريكية تسهيل إجلاء الدبلوماسيين الغربيين بينما كبحت الأعداد الضخمة من الأفغان الذين يحاولون أيضا الفرار من البلاد.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر في حديث لشبكة (إم إس إن بي سي) يوم الإثنين إن الفوضى في المطار تعني أن القوات هناك ستقضي معظم بقية يوم الإثنين في استعادة النظام قبل استئناف المغادرة يوم الثلاثاء .

ونشر الجيش الأمريكى حتى الآن حوالى 2500 جندي في مطار كابول وسيرتفع عددهم إلى ثلاثة آلاف خلال الساعات الـ 24 القادمة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى يوم الإثنين.

والهدف هو نشر حوالي ستة آلاف جندي للمساعدة في الإجلاء.

ولكن هذه المهمة سوف تتعقد بسبب مئات الأفغان الذين تجمعوا في المطار أملا في المغادرة على متن أي طائرة في سبيلها للإقلاع، ويتحينون الفرصة للفرار من البلاد قبل أن تؤكد طالبان سيطرتها الكاملة.