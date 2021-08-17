طائرة نقل ألمانية في مهمة إجلاء تغادر كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-(د ب أ):

أكدت وزارة الدفاع الألمانية في ساعة متأخرة من ليل الإنين-الثلاثاء أن طائرة نقل من طراز (إيه 400 إم) تابعة للقوات الجوية الألمانية غادرت كابول مع بدء إجلاء مواطنين ألمان وموظفين أفغان محليين.

وأنزلت الطائرة مظليين مُكلفين بتأمين عملية الانقاذ ثم اصطحبت أشخاصا على متنها وسرعان ما أقلعت مرة أخرى .. وكانت الطائرة قد هبطت في مطار كابول بعد ساعات من الموعد المتوقع.

وقالت الوزارة على تويتر إن الطائرة "في طريقها الآن إلى طشقند/أوزبكستان مع أولئك الذين يسعون للحماية".

وذكرت الطبعة الإلكترونية من صحيفة "بيلد" الألمانية أن سبعة أشخاص فقط من قائمة بأشخاص ينتظرون الإجلاء كانوا على متن الطائرة المتجهة إلى طشقند حيث أن حظر التجوال الليلي في كابول يعني أنه لم يعد هناك إمكانية للوصول إلى المطار.​