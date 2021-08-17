"تغريد" الأولى على الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد: "نفسي أكون سفيرة"- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

"نفسي أكون سفيرة أو إعلامية".. تلك هي أمنية الطالبة "تغريد أسعد أحمد"، والتي حصدت المركز الأول على مستوى محافظة الوادي الجديد في الثانوية الأزهرية شعبة الأدبي بمجموع 93.65 % من أبناء مركز الخارجة وخريجة معهد الفتيات الأزهري بمدينة الخارجة وتعود جذورها لمحافظة سوهاج بينما تسكن في حي السلام بمدينة الخارجة.

تقول تغريد، إنني فحورة وسعيدة بتفوقي هذا العام وأشكر والدي ووالدتي فكانوا خير سندًا لي هما وأشقائي في المنزل.. كانوا حريصين كل الحرص على دعمي وتوفير المناخ المناسب للمذاكرة طوال العام بالإضافة إلى دوامي على قراءة القرآن الكريم الذي أحفظه منذ أن كنتُ طالبة بالصف الأول الثانوي.

وأكدت تغريد، أنها لم تحصل على أي دروس خصوصية بل اعتمدت فقط على المنصات الإلكترونية وشبكة الإنترنت في تحصيل دروسها دون الاستعانة بالدروس بل فقط في المراجعات النهائية قبيل الامتحانات، لافتة إلى أمنيتها بأن تُصبح سفيرة خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو إعلامية خريجة كلية الإعلام.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس الإثنين، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، فيما تقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية الشيخ أحمد عبدالعظيم اليوم الإثنين، وجميع قيادات المنطقة بأجمل التهاني والتبريكات لأوائل الطلاب والطالبات للشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة بقسميها (العلمي -والأدبي) للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م.

وقال الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير المنطقة الازهرية بالوادي الجديد، في تصريح أمس الإثنين، إنه بلغ نسبة النجاح للثانوية الأزهرية هذا العام 73.14% حيث بلغ إجمالي طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية هذا العام الحاضرين لأداء الامتحان 350 طالب وطالبة في الشعبتين العلمي والأدبي من إجمالي 352 طالبا وطالبة مسجلين بالشهادة الثانوية هذا العام وحصد 10 طلاب المراكز العشرة الأوائل على مستوى المحافظة بواقع 5 للقسم العلمي و5 للقسم اللأدبي.

وأشاد عبد العظيم، بتفوق الطلاب وما بذلوه من جهد، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

وكان الأزهر الشريف أعلن أمس الإثنين إن نسبة النجاح في القسم الأدبي بلغت 46,5% والعلمي 61,65% ونسبة النجاح العامة لهذا العام في الشعبتين 51,25%، وبالنسبة لشعبة العلوم الإسلامية بلغت 100%"، ومعاهد فلسطين بغزة القسم الأدبي 66,21% والعلمي 84,51% والنسبة العامة 73,4%"، فيما تقدم للامتحانات لكل الشعب 106,017 ألف طالب موزعين على 610 لجان على مستوى الجمهورية، حضر منهم 94,918 طالبًا وطالبة وتخلف منهم 11,099 طالب وطالبة بسبب إجراءات كورونا وما أتاحه الأزهر لكل من تخوف من الحضور وأتحنا للطلاب التأجيل".

وأكد الأزهر في بيان صحفي له، أمس الإثنين، أن هناك 6 محافظات لم تُرصد فيها أية محاضر للخروج عن ضوابط الامتحانات وهي الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر".