"درست علمي لأصبح جراحًا".. حكاية الأول على الثانوية الأزهرية في الوادي الجديد-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

"نفسي أكون طبيب جراح" هكذا عبر عن أمنيته "عبد الرحمن نصر أحمد مهدي"، الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية في الوادي الجديد شعبة العلمي بمجموع 97.08 % للعام الدراسي 2020/2021 م.

يقول عبد الرحمن، أنا خريج معهد "موط" الأزهري بمركز الداخلة، وأخذت دروسا في جميع المواد الدراسية خاصة الشرعية والعربية في ظل وباء " كورونا" وذلك لضمان التفوق والتميز.. ومنذ الصغر كنت الأول على المحافظة في الشهادة الابتدائية وحفظ القرآن الكريم كاملا عند العاشرة من عمري والتحقت وتفوقت بمعهد العلوم الإسلامية ودائما كانت أمنيتي أن أكون طبيب جراح.

فيما يقول نصر مهدي، والد عبد الرحمن، ويعمل مدير الجودة بالمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، إنني سعيد وفخور بتميز ابني وهذا ليس بغريب عليه فهو متميز منذ الصغر هو وإخوته " أحمد وسندس" وكلهم يحفظون القرآن الكريم ومتفوقون في الدراسة والتحصيل العلمي منذ الصغر.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس الإثنين، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، فيما تقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية الشيخ أحمد عبدالعظيم اليوم الإثنين، وجميع قيادات المنطقة بأجمل التهاني والتبريكات لأوائل الطلاب والطالبات للشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة بقسميها (العلمي -والأدبي) للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م.

وقال الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير المنطقة الازهرية بالوادي الجديد، في تصريح أمس الإثنين، إنه بلغ نسبة النجاح للثانوية الأزهرية هذا العام 73.14% حيث بلغ إجمالي طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية هذا العام الحاضرين لأداء الامتحان 350 طالب وطالبة في الشعبتين العلمي والأدبي من إجمالي 352 طالبا وطالبة مسجلين بالشهادة الثانوية هذا العام وحصد 10 طلاب المراكز العشرة الأوائل على مستوى المحافظة بواقع 5 للقسم العلمي و5 للقسم اللأدبي.

وأشاد عبد العظيم، بتفوق الطلاب وما بذلوه من جهد، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

وكان الأزهر الشريف أعلن أمس الإثنين إن نسبة النجاح في القسم الأدبي بلغت 46,5% والعلمي 61,65% ونسبة النجاح العامة لهذا العام في الشعبتين 51,25%، وبالنسبة لشعبة العلوم الإسلامية بلغت 100%"، ومعاهد فلسطين بغزة القسم الأدبي 66,21% والعلمي 84,51% والنسبة العامة 73,4%"، فيما تقدم للامتحانات لكل الشعب 106,017 ألف طالب موزعين على 610 لجان على مستوى الجمهورية، حضر منهم 94,918 طالبًا وطالبة وتخلف منهم 11,099 طالب وطالبة بسبب إجراءات كورونا وما أتاحه الأزهر لكل من تخوف من الحضور وأتحنا للطلاب التأجيل".

وأكد الأزهر في بيان صحفي له، أمس الإثنين، أن هناك 6 محافظات لم تُرصد فيها أية محاضر للخروج عن ضوابط الامتحانات وهي الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر".