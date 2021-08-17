شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف كاميروني يفرون إلى تشاد خوفاً من العنف.. ما قصتهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال غايانغ سواري حاكم مقاطعة شاري باغيرمي، في تشاد، إن حوالي 11 ألف شخص فروا من اشتباكات عنيفة، اندلعت بين الرعاة والصيادين في شمال الكاميرون إلى تشاد نهاية الأسبوع.

وذكرت مصادر إعلامية، إن ما لا يقل عن 10 آلاف كاميروني فروا منذ الأربعاء الماضي، من أقصى شمال البلاد التي تشهد عنفا طائفيا ولجأوا إلى تشاد المجاورة.

وكانت اشتباكات اندلعت بين الصيادين والرعاة في أقصى شمال الكاميرون، في منطقة لوغوني بيرني، بالقرب من الحدود مع تشاد، قد خلفت ما لا يقل عن 12 قتيلا و48 جريحا، وفقا لتقرير نشرته السلطات الكاميرونية.