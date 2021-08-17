محمد الفلاح - 7 قتلى في حادثة الفوضى بمطار كابل.. وجثث ملطخة بالدماء

الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أفادت أنباء عن وقوع 7 قتلى فى إطلاق نار صباح الاثنين، فى صالة الركاب بمطار كابول الدولي، حيث تدفق آلاف الأفغان الذين يخشون على حياتهم بعد سيطرة طالبان على البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وأفاد شهود عيان بأنهم رأوا جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الأرض خارج مبنى الركاب، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي وقت سابق أفاد ثلاثة شهود لوكالة "رويترز" أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا أثناء الفوضى في المطار.

وتولى الجيش الأمريكي مسؤولية الأمن في مطار كابول لتنفيذ الجسر الجوي الضخم للدبلوماسيين الأجانب والمواطنين بعد انهيار الحكومة الأفغانية الأحد.

من جهته، قال مسؤول عسكري غربي إن مشاة البحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية في ساعة متأخرة من مساء الأحد عندما هرع مئات الأفغان الذين اخترقوا محيط المطار إلى متن طائرة نقل من طراز سي -17 متوقفة عن العمل.

إلغاء الرحلات التجارية

وكانت الرحلات التجارية قد ألغيت في مطار كابول بعد حالة من الخوف والهلع أصابت السكان، حيث تجمع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وفق ما أعلنت سلطات المطار الاثنين.

وقالت السلطات في رسالة: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".

كما، أظهرت مقاطع مصورة تسلق مواطنين أفغان سلم طائرة رابضة بمطار كابول اليوم، وسط حالة من الهلع والفوضى.