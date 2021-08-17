محمد الفلاح - بعد تحليق 5 ساعات.. أول طائرة إجلاء ألمانية تهبط بكابول

الثلاثاء 17 أغسطس 2021

هبطت أول طائرة إجلاء ألمانية في مطار كابول، في وقت متأخر مساء الإثنين، بعد تحليق دام 5 ساعات فوق العاصمة الأفغانية.



وقالت مصادر في سلاح الجو الألماني لصحيفة بيلد الألمانية "خاصة"، إن أول طائرة تابعة للجيش الألماني، ومخصصة لإجلاء المتعاونين الأفغان والرعايا الألمان، هبطت في مطار كابول.

ووفق المصادر، كان وقود الطائرة على وشك النفاذ عندما سمح لها الجنود الأمريكيين بالهبوط في كابول.

وتابعت المصادر "ظلت الطائرة في الهواء فوق كابول لمدة 5 ساعات كاملة، تحلق في دوائر انتظارا للإذن بالهبوط".

وخلال الساعات الماضية، كان الجنود الأمريكيون في مطار كابول، يحاولون إخلاء مدرج الطائرات من الأفغان والرعايا الأجانب المتكدسين، لإفساح المجال للطائرات بالهبوط.

وفي وقت سابق اليوم، فشلت طائرتان عسكريتان ألمانيتان في الهبوط بمطار كابول، اليوم الإثنين، إثر الفوضى في مدرج المطار.

وذهبت إحدى الطائرتين إلى مطار في أوزبكستان للتزود بالوقود، فيما ظلت الثانية تحلق في مطار كابول قبل هبوطها في المطار في تمام الـ10 مساء بتوقيت ألمانيا "9 غرينتش".

وتعمل الدول الغربية منذ أمس الأحد، على إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب، بالإضافة إلى المتعاونين الأفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.