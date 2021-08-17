شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. اندلاع سلسلة حرائق نتيجة الحر الشديد والجفاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يكافح رجال الإطفاء في جنوب فرنسا العديد من حرائق الغابات التي اندلعت جراء موجة الحر الشديدة والجفاف.

وقالت هيئة الحماية المدنية الفرنسية اليوم، إن هناك ثلاث طائرات تدعم فرق الإطفاء على الأرض في إخماد الحرائق، مشيرةً إلى أن أكثر المناطق تضرراً هما بوش دو رون وفار.

وأفادت فرقة الإطفاء في مدينة مرسيليا أن حوالي 100 من رجال الإطفاء و 40 مركبة تم نشرهم لإطفاء حريق اندلعت في أعشاب فوق سلسلة جبلية خارج المدينة الساحلية الواقعة جنوبي فرنسا.