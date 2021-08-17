شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش ترفض طلباً أمريكياً بإيواء مواطنين أفغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت بنجلاديش طلباً أمريكياً بإيواء أشخاص من أفغانستان لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال وزير الخارجية البنجلاديشي أبو الكلام عبدالمؤمن للصحفيين أمس "إن الولايات المتحدة دولة صديقة لنا، ولكننا لسنا في وضع يسمح لنا باستضافة المزيد من اللاجئين في بلدنا الذي يُعد من أكثر الدول كثافةً سكانيةً".

وأوضحت وزارة الخارجية البنجلاديشية فى بيان إنها تراقب بعناية التطورات المتلاحقة في أفغانستان، حاثةً الجهات المعنية فيها على الحفاظ على السلام والهدوء وضمان سلامة وأمن الجميع.