شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد أرواح الإيرانيين.. والسلطة تقر بـ655 وفاة والمعارضة 2000 يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية حول ضحايا كورونا زيادة غير مسبوقة في عدد الوفيات يوميا، وارتفع عدد الضحايا إلى 655 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الإثنين، أنه مع إضافة هذا العدد من ضحايا كورونا، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الوباء في إيران 98483 شخصا.

يأتي ذلك في حين أنه منذ بداية تفشي كورونا في إيران، أعرب الخبراء عن شكوكهم في صحة إحصائيات وزارة الصحة في هذا الصدد.

وتقول المعارضة الإيرانية إن الوفيات بلغت 2000 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة لسياسات خامنئي الإجرامية والوحشية، فيما بلغ إجمالي الوفيات في إيران بسبب كورونا أكثر من 364400 حالة وفاة.

وبحسب المعارضة فقد أفاد تقرير لمجاهدي خلق ليل الأحد من 547 مدينة في عموم البلاد، أن عدد وفيات كورونا في الـ24 ساعة الماضية تجاوز 2000 شخص.

ووفقًا للتقرير الحكومي الرسمي وحده، تم تحديد 41194 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا، وتم إدخال أكثر من 5000 منهم إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

من جهته، وصف موسى خادمي، محافظ لرستان، أمس، وتيرة تفشي كورونا في هذه المحافظة بأنها «سيئة»، وفي الوقت نفسه أعلن أكبر بهنام جو، محافظ أردبيل عن امتلاء أسرة المستشفيات وإقامة مستشفى ميداني في هذه المحافظة.

من جهته، طالب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بالتحقيق مع المرشد خامنئي بسبب مسؤوليته عن عدم السماح باستيراد لقاح كورونا وفي رسالة إلى رئيس منظمة الصحة العالمية، أشار بهلوي إلى «سوء الإدارة المتعمد والأكاذيب والجرائم» لمسؤولي طهران بشأن وباء كورونا، داعيا إلى إجراء تحقيق فوري في المذبحة المتعمدة للشعب على يد النظام الإيراني، لا سيما مرشده، علي خامنئي.

وتضمنت الرسالة، دعوة «بهلوي» لرئيس منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، إلى التحقيق في حالات مثل «حظر خامنئي للقاحات الأمريكية البريطانية بناءً على نظريات المؤامرة السخيفة» و«رفض خامنئي المساعدة الطبية من منظمة أطباء بلا حدود».