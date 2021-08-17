شكرا لقرائتكم خبر عن اشتية يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان في مدينة ومخيم جنين، صباح أمس، مطالبا الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك في ضوء تصاعد وتيرة عمليات القتل التي تستهدف الشبان والأطفال.

وحذر اشتية من التداعيات الخطيرة لسياسات القتل والتطهير العرقي وهدم البيوت والاستيلاء على أملاك المواطنين التي شهدت تصاعدا خطيرا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع كل تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتضاف إلى ملف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: إن قوات إسرائيلية كانت في مداهمة بالضفة الغربية المحتلة تبادلت إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين، أمس، وذكر مسؤول فلسطيني محلي أن ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين قُتلوا.

ووقعت الحادثة في مدينة جنين، حيث قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: إن قوات خاصة تنكرت في هيئة فلسطينيين تعرضت لإطلاق نار كثيف من «عدد كبير» من المهاجمين بينما كانت في مهمة لاعتقال أحد المسلحين.

وقال محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية: إن أربعة فلسطينيين قُتلوا خلال مواجهات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية. وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الواقعة لم تسفر عن إصابة إسرائيليين.