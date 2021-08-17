شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تثير أزمة أوروبية قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مجلة «بوليتيكو» من أن أزمة أفغانستان قد تتحول إلى أزمة أوروبية قريبا. وبحسب مقال لـ «برونو ماسيس»، على الأوروبيين أن يدركوا أن موجة جديدة من اللاجئين تبدو الآن حتمية. وعلى الرغم من مغادرة اللاجئين الأفغان البلاد بأعداد كبيرة منذ ما قبل عام 2015، فلن يكون أمامهم خيار آخر هذه المرة.

ونقل عن وزير أفغاني سابق، قوله: كل شخص أعرفه يخطط للمغادرة. أنا أعرف الكثير من الناس. لكن ليست النخب فقط هي التي تشعر بهذه الطريقة.

وأردف الكاتب: أثناء القيادة عبر المدينة، يمكن للمرء أن يرى بالفعل اللاجئين الداخليين وهم يقيمون خيامًا في حدائق كابول أو يصلون إلى العاصمة مع حزم جميع ممتلكاتهم بأسطح سياراتهم. إنهم يفرون من مدن الشمال التي سقطت لتوها في أيدي طالبان. عندما يأتي دور كابول، لن يكون هناك مكان يهربون منه. لكن إلى أين سيذهبون؟

ومضى يقول: لن تمنعهم طالبان من مغادرة البلاد. على الأقل هناك إشارات مبكرة لذلك من الحدود الإيرانية وغيرها من المواقع التي تسيطر عليها الحركة. ربما تحب الجماعة فكرة إزالة المعارضة الداخلية بفتح البوابات.

وأضاف: من المرجح أن يكون لباكستان وجهات نظر مماثلة. ولن ترحب باللاجئين من جارتها، لأن معظم الأفغان الذين يغادرون البلاد يحملون باكستان مسؤولية المأساة التي تتكشف حاليا.

وتابع: بالنسبة لإيران، فإن معظم الروايات التي رأيتها تقدر بالفعل العدد الإجمالي للاجئين الأفغان في البلاد بحوالي 3 ملايين.

وبحسب الكاتب، فإن دبلوماسيين في كابول قالوا له إن إيران قد تكون مستعدة لبناء مخيمات للاجئين على حدودها الشرقية، لكنها ستحتاج إلى دعم للقيام بذلك، والاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوة بعد.

وأردف: سياسياً، قد يكون من الصعب العمل بشكل وثيق مع طهران. والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة قد تجعل من المستحيل تقديم الدعم بالمبالغ التي سيطلبها النظام.

ومضى يقول: هناك تركيا، لكنها وصلت إلى قدرتها الاستيعابية. أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري يصفون تركيا الآن بأنها وطنهم، ويعارض الرأي العام التركي علناً أي وصول إضافي، لا سيما من أفغانستان، التي تختلف ثقافتها وعاداتها بشكل ملحوظ عن تركيا.

واستطرد بقوله: يمكن للمرء أن يرى إلى أين تقود هذه الأزمة حتما. لن يكون أمام المسيرة المعذبة التي تغادر أفغانستان خيار آخر سوى التوجه إلى أوروبا.

وأوضح أن بروكسل لم تفعل حتى الآن شيئًا حيال تلك الأزمة المرتقبة، حيث تواصل التركيز على الشؤون الداخلية.

وتابع: منذ عام 2015، طوّر الاتحاد الأوروبي نهجًا أمنيًا جديدًا لحدوده الشرقية. أقيمت الأسوار في كل مكان تقريبًا، وحتى الطائرات بدون طيار تستخدم بشكل متزايد للمراقبة. في فبراير من العام الماضي، أثارت قوات الأمن اليونانية إعجاب العالم بأنها مستعدة لفعل أي شيء تقريبًا لإبعاد اللاجئين. لكن هل ستنجح هذه المقاربة في الأشهر المقبلة؟

وأضاف: الحقيقة هي أنها لم تنجح حقًا من قبل أيضًا. عندما ضرب الوباء، توقف تدفق اللاجئين لفترة. لكن كان عليهم العودة بقوة متجددة.

ونقل عن دبلوماسي في كابول، قوله: عندما تكون الأعداد كبيرة بما يكفي، لا شيء يمكن أن يوقفها. ولا حتى الدبابات.

كما نقل عن دبلوماسي ثان، لديه قدر كبير من المعلومات والحقائق القادمة من الحدود مع إيران، قوله: هؤلاء سيشقون طريقهم في النهاية إلى أوروبا. وبعد ذلك قد نشهد سقوط حكومة، ثم حكومة أخرى، ثم أخرى.

وتابع الكاتب بقوله: في العديد من البلدان الأوروبية، كان يُنظر إلى أزمة اللاجئين في عام 2015 على أنها حدث استثنائي، لا يمكن أن تتكرر أبدًا. هكذا تم تبرير الأحداث للجمهور الأوروبي. لقد كانت فرضية خاطئة سيتم اختبارها الآن.

واختتم بقوله: هل هناك وقت لوقف المأساة؟ سوف نرى. لكن بالنسبة لأوروبا، سيكون من الخطأ الفادح اعتبار اللحظة الحالية مشكلة آخرين.