البنتاجون يعلن استئناف العمل في مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الإثنين، إن مطار كابول عادل للعمل بعدما توقف في وقت سابق.

وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة للصحفيين في البنتاجون، إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين، وكانت تقل أفرادا من مشاة البحرية ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم.



وقال الميجور جنرال هانك تايلور المسؤول في هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون، إنّ المطار أعيد فتحه مساء الإثنين.

وأضاف أن هناك طائرة عسكرية ثانية مماثلة على متنها وحدة من الجيش الأمريكي ستليها، في تعزيزات هدفها ضمان أمن المطار.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن 7 أشخاص قتلوا في مطار كابول خلال الفوضى التي تخللت عمليات إجلاء البعثات والرعايا الأجنبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن مسلحين اثنين قتلا بنيران جنود أمريكيين في مطار كابول.

وتضاربت الروايات حول سقوط 5 قتلى على الأقل في مطار كابول، حيث قال شهود إن الحادث جاء بسبب إطلاق القوات الأمريكية النار لتفريق المتجمهرين، فيما ذكر آخرون أنه إثر التدافع.