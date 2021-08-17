السودان يتحدث مجدداً عن تعثر مفاوضات سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب "التعنت الإثيوبي والمضي في خطوات الملء الثاني للسد".

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن عباس جدد موقف بلاده الرافض لأي خطوة أحادية من الجانب الإثيوبي دون التوصل لاتفاق قانوني بين أطراف التفاوض.

وأشار وزير الري السوداني إلى أن لذلك "آثار سلبية على تشغيل خزان الروصيرص وبقية الخزانات، وعلى السكان بطول ضفاف النيل الأزرق".

وجاءت تصريحات عباس خلال لقائه سفيرة مملكة هولندا في الخرطوم، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا المهمة والعلاقات بين البلدين.

وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش المشروعات التي تمولها هولندا في السودان، وإمكانية دعم إعادة تأهيل بنيات الري الأساسية في مشروع الجزيرة، ومشاركة الشركات الهولندية في ذلك.