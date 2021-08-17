الثانوية العامة| 7 معلومات عن النتيجة قبل اعتمادها بساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حالة من الترقب يعيشها أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، انتظارًا لإعلان نتيجة الثانوية، والتي ستعلن الثلاثاء في الساعة 12 ظهرًا، أي بعد ساعات من الآن.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة، قبل ساعات من اعتمادها:

1- تم تصحيح النتيجة ومراجعتها في المدينة التعليمية في أكتوبر.

2- النتيجة بحسب مصادر مطمئنة وتتراوح نسبة النجاح ما بين 75% إلى 80%.

3- هناك عدد من الطلاب حققوا الدرجة النهائية في بعض المواد.

4- سيتم اعتماد النتيجة وتهنئة الأوائل ظهر الثلاثاء.

5- إعلان على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء الثلاثاء.

6- سيتم عرض النتيجة بطريقة مختلفة وتظهر ترتيب الطالب في كل مادة وترتيبه على مستوى الإدارة والمحافظة والجمهورية.

7- انخفاض في شريحة الدرجات العليا أكثر من 95%.

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