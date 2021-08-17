رئيس"القناة للكهرباء": عودة التيار لجميع مناطق شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ممثلة في منطقة القناة لنقل الكهرباء تم التوصيل على إحدى الدوائر المغذية لبعض المناطق بشمال سيناء التي تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي.

وشدد "السيد" فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن جميع المناطق بمختلف وربوع محافظة شمال سيناء والمراكز التابعة لها تشهد استقرار في التغذية الكهربائية، مؤكدا أن هناك متابعة وتنسيق مستمر مع الشركة والمصرية لنقل الكهرباء لإصلاح أي أعطال ناتجة عن أي عمليات تخريبية أو إرهابية.

يُذكر أن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولت أنباء تفيد أن عملية إرهابية استهدفت تفجير أبراج الكهرباء بقرية الخربه 120 كيلو متر غرب مدينة العريش ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي كاملاً عن مدن ومراكز بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح.​