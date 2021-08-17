شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق كاليفورنيا تدمر مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يحدث من قبل أن أتت الحرائق على مثل تلك المساحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في هذا الوقت من العام، حيث وصلت مساحة الحرائق إلى مليون فدان (405 آلاف هكتار) في الوقت الذي يستعد فيه رجال الإطفاء لمواجهة مزيد من الحرائق هذا الأسبوع.

ويكافح رجال الإطفاء لإخماد 10 حرائق كبرى، من بينها حريق "ديكسي" ثاني أكبر حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا، والذي أحرق بالفعل نحو 570 ألف فدان ودمر أكثر من ألف مبنى، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وزارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وتم حتى أمس الاثنين احتواء 31 % من حريق ديكسي الذي ربما يكون قد اندلع بسبب إحدى المعدات التابعة لشركة "بي جي آند اي"(باسيفيك غاز أند إلكتريك) العملاقة للطاقة.