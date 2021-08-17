عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعادة فتح المجال الجوي بكابول.. وهبوط قوات مارينز أمريكية

الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الإثنين إن مطار كابول عادل للعمل بعدما توقف في وقت سابق اليوم.



وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة للصحفيين في البنتاجون إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت اليوم وكانت تقل أفرادا من مشاة البحرية ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن قواتنا تعمل على تنسيق عمليات إجلاء إضافية من أفغانستان خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن واشنطن لم تتوقع استيلاء حركة طالبان على بعض المناطق في أفغانستان دون قتال.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن علاقة بلاده مع الحكومة الأفغانية المستقبلية مرهونة بتصرفات طالبان.

وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، القيادة الأفغانية مسؤولية انهيار وسقوط أفغانستان في يد حركة طالبان.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له بشأن الأوضاع في أفغانستان، إن: " القيادة الأفغانية فرت من البلاد وتركت السلطة لطالبان".

وفيما تبرأ الرئيس الأمريكي من سقوط أفغانساتن، أضاف بايدن أن نهيار أفغانستان "وقع بسرعة أكبر مما توقعنا"، منوها إلى أن "الأفغان لم يستطيعوا الصمود أمام طالبان والزج بقوات عسكرية أمريكية هناك كان لن يشكل فارقا".