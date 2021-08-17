بعد سيطرة طالبان على كابول.. الرئيس الأمريكي: يجب ألا نقاتل في حرب رفض الجيش الأفغاني خوضها.. ومهمتنا في أفغانستان لم تكن بناء دولة

الشارقة - اميمة ياسر -

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمسئولية على الأحداث الأخيرة في أفغانستان، على الحكومة والجيش الأفغانيين، محذرا من "تهديد إرهابي يتخطى هذا البلد".

وقال بايدن، في خطاب ألقاه اليوم الإثنين ووجهه إلى الشعب الأمريكي حول التطورات في أفغانستان، إن الولايات المتحدة "أعطت حكومة أفغانستان كل ما تحتاجه".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القادة السياسيون الأفغان استسلموا وهربوا من البلاد، كما أن الجيش الأفغاني رفض القتال، مؤكداً أن الولايات المتحدة "أعطت الجيش الأفغاني كل فرصة للتمكن من محاربة طالبان".

وشدد بايدن على أت القوات الأمريكية لا يجب أن تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها".

ولفت إلى أن الرئيس الأفغاني (أشرف غني) "رفض الانخراط في الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية".

وأكد بايدن على أنه "لن يكرر أخطاء الماضي بالبقاء والقتال في صراع ليس في مصلحة الولايات المتحدة"، مضيفاً أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان "لم تكن أبدا بناء الدولة".

كما حذر بايدن من أن "التهديد الإرهابي الآن تخطى أفغانستان ليصل إلى دول أخرى".

واستطرد قائلاً: "الولايات المتحدة ستتحرك بسرعة ضد الإرهاب في أفغانستان إذا لزم الأمر"، و"ستواصل دعم الشعب الأفغاني".

وهدد الرئيس الأمريكي بـ"رد مدمر" في حال هاجمت طالبان المصالح الأمريكية في أفغانستان، كما تعهد بالدفاع عن النساء الأفغانيات تحت حكم الحركة.

واعترف بايدن بأن "مهمتنا في أفغانستان ارتكبت العديد من الأخطاء"، لكنه عاد ليدافع عن قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "انهيار أفغانستان جاء أسرع من المتوقع"، مضيفاً أن "ما يحدث الآن كان سيحدث بسهولة قبل 5 سنوات أو بعد 15 عاما".

وقال: "خلال الأيام المقبلة سننقل آلاف الأمريكيين من أفغانستان".