شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا : اندلاع 630 حريقا في 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل رجال الإطفاء في إيطاليا مكافحة عديد من حرائق الغابات، في ظل استمرار الجفاف.

وأبلغت فرق الإطفاء الإيطالية، مساء اليوم الإثنين، عن اندلاع ما يقرب من 630 حريقا على مستوى البلاد خلال الـ 12 ساعة الماضية، حيث تسببت النيران في إلحاق أضرار خاصة في جزيرة صقلية وفي منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا.

وقالت هيئة الحماية المدنية في روما إن فرق الإطفاء من جميع أنحاء إيطاليا ستواصل تقديم الدعم حتى 22 أغسطس الحالي لمكافحة الحرائق في المنطقتين الأكثر تضررا.