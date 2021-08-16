شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: «بايدن»: نسعى لوضع خطة طارئة بشأن أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان جاء في الوقت المناسب، وقال: "نسعى لوضع خطة بشأن الانهيار السريع في أفغانستان".

وأضاف في خطاب له: "هدفنا في أفغانستان كان إلحاق الهزيمة بمنفذي هجمات سبتمبر، ومهمتنا كانت منع انطلاق أي هجمات منها ضد الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة تراجعت، وأضاف: "سنقوم بنشر قوات في أفغانستان لمكافحة الإرهاب إن استدعى الأمر".

وأكد بايدن، أن إدارة ترامب هي من بدأت الحوار مع حركة طالبان، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في أفغانستان استسلمت وفرت من البلاد.