الإمارات وسلطنة عمان.. مباحثات حول تعزيز التعاون العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية وشهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الذي يقوم بزيارة للسلطنة .



وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد رحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، برئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، وتناول اللقاء استعراض العلاقات القائمة وبحث مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها بما يخدم أمن واستقرار المنطقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

والتقى الفريق الرميثي، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وتم تبادل الأحاديث وبحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

والتقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي أيضا الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى سلطنة عمان.

ورحّب الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، بالفريق الرميثي والوفد المرافق، وأكد الفريق الرميثي خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية العمانية تزداد تطوراً ورسوخاً في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.





وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي .

واستعرض الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي العسكري المشترك، والعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات، والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل الجماعي والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتواكب مع التقدم والازدهار والنمو المتسارع الذي تشهده دول المجلس بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزار الفريق الرميثي مركز الأمن البحري، واطلع من العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري على مهام وأدوار مركز الأمن البحري المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، وأدوار المركز التنسيقية بين أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية الأخرى والمؤسسات المدنية بالسلطنة.