لتقوية مؤسسات ليبيا.. "5+5" توصي بإعادة دمج مجموعات مسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بإعادة دمج أكثر من ثماني مجموعات مسلحة، ونقل تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.

وقالت اللجنة، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنها لاحظت العديد من المجموعات المسلحة التي كلفت بمهام أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية خاصة، وهي تتبع جهات مختلفة، دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها، مشيرة إلى أن ذلك أدى لخلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا أخطر ما يمكن أن تعانيه المؤسستان.

وأضافت اللجنة، أن الجهات المستهدفة هي ما يعرف بأسماء "جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام، قوة مكافحة الإرهاب، مركز عمليات طرابلس الكبرى، جهاز قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة مصراتة، المناطق العسكرية (الوسطى – الغربية - طرابلس)، غرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة إن لم يرد ذكرها.. عاليًا".

وأوصت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بضرورة إعادة النظر في تبعية تلك المجموعات، وإعادة دمجها وتبعيتها لرئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها، حتى تتم إعادة تقييمها وإعادة هيكلتها وتحديد مهامها، ووضع ميزانيتها المالية برئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية وليست مستقلة.

وتسعى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5 ) لتهيئة "الدرب الشائك"، في محاولة لإرساء أسس مشتركة لحل الأزمة الليبية التي تعد أمنية في الأساس، ويسعى تنظيم الإخوان والمليشيات المتحالفة معه إلى عرقلة كل سبل الحل السلمية، واضعًا السلاح خيارًا أوحد لإطالة أمد الأزمة وبعثرة كل الطرق التي من شأنها حقن دماء الليبيين.

وخاطبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة.

وأكدت اللجنة، في بيانها، في ختام الجولة السابعة في سرت، أنها اتفقت على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج جميع المرتزقة والعناصر الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت.

وأضافت أنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد أي اتفاقيات عسكرية مع أي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفقا لما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وحمّلت اللجنة العسكرية لجنة ملتقى الحوار السياسي حال فشلها في صياغة قاعدة دستورية للانتخابات من عواقب خرق وقف إطلاق النار.

واختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أعمال الجولة السابعة في مدينة سرت مساء السبت الماضي.