قريبا.. مصر تعيد افتتاح سفارتها في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف السفير المصري لدى ليبيا النقاب عن قرب إعادة افتتاح السفارة بالعاصمة طرابلس، في إطار دعم الجانب الليبي، والعمل على تعزيز العلاقات.

جاء ذلك خلال لقاء السفير تامر مصطفى، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية نجلاء المنقوش لبحث التعاون بين البلدين.



وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، نقل السفير تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وتمنياتهم للشعب الليبي بأن ينعم بالأمن والاستقرار.

وكشف السفير عن قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصرية بطرابلس وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهما من العاصمة طرابلس، وبنغازي.

وتطرق اللقاء إلى الآفاق المشتركة للتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لتشمل كافة المجالات، بجانب تنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا، وتقنين أوضاعهم من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الليبية سعيها لإنجاح مهام السفير المصري، مشيرة إلى أنه سيلقى كل التعاون بما يعزز العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين.

وأعربت عن امتنانها لمصر لتضامنها مع الشعب الليبي في التصدي لجائحة كورونا، في إشارة إلى كميات الأكسجين التي أرسلتها مؤخرا إلى ليبيا.

وفي أبريل/نسيان الماضي، وقعت مصر وليبيا 11 وثيقة تعاون مشترك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، عكست حجم الاهتمام المشترك بتوسيع أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

ووجهت القاهرة عدة رسائل خلال تلك الزيارة، في إطار التأكيد على دعمها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة؛ لاستكمال المسار السياسي حتى إجراء الانتخابات في نهاية العام.

ودعت القاهرة وطرابلس في إعلان مشترك إلى تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين من خلال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما، مع الرغبة المؤكدة على زيادة المبادلات التجارية من خلال حث الفعاليات الاقتصادية في البلدين لإجراء اتصالات مباشرة، وتشجيعها على تكوين شراكة فاعلة، مع ضرورة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والمعارض، التي تقام في أراضيهما.

وأعلن الجانبان، استئناف رحلات الطيران بين البلدين أسوة بشركات الطيران التابعة للدول الأخرى، والتي تسير رحلاتها إلى مصر ما يسهل تنقل المواطنين بين البلدين، وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين.