موجز ”الخليج 365” للسياحة.. قرار طيران الإمارات وصدمة"لوفتهانزا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أعنلت الحكومة الألمانية، عن خفض حصتها في مجموعة "لوفتهانزا" للطيران من خلال طرح حصة منها في سوق الأوراق المالية.

أعلنت طيران الإمارات عن تزيين عدد من طائرات أسطولها بملصق اليوبيل الذهبي للإمارات.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات إلى مطارات جمهورية أفغانستان نظراً للأحداث الراهنة.

شركة مصر للطيران، تسير اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021، نحو 70 رحلة دولية وداخلية.

